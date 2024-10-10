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Стал известен единственный французский теннисист, побеждавший Рафаэля Надаля на грунте

Стал известен единственный французский теннисист, побеждавший Рафаэля Надаля на грунте
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Бывший теннисист Оливье Матис стал единственным французом, побеждавшим 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля на грунтовом покрытии.

Это случилось в сентябре 2004 года на турнире в итальянском Палермо. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу занимавшего тогда 105-е место в рейтинге ATP 26- летнего французского теннисиста. Надалю в то время было 20 лет, он был 50-й ракеткой мира.

Напомним, сегодня, 10 октября, 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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