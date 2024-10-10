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Каролин Гарсия — Рафаэлю Надалю: вас будет не хватать

Каролин Гарсия — Рафаэлю Надалю: вас будет не хватать
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Французская теннисистка Каролин Гарсия обратилась к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Спасибо за всё, что вы сделали для этого вида спорта. Вас будет не хватать на турнирах», — написала экс четвёртая ракетка мира в своём аккаунте в социальных сетях.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Напомним, Рафаэль Надаль — обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Он провёл 209 недель в качестве первой ракетки мира.

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