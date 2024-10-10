Карлос Алькарас — Рафаэлю Надалю: твоё наследие неповторимо!

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к своему соотечественнику 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«От ребёнка, который смотрел тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до человека, имевшего честь играть вместе с тобой на «Ролан Гаррос» и представлять Испанию на Олимпийских играх! Спасибо большое за то, что являешься примером для всех, твоё наследие неповторимо! Я буду очень скучать, когда ты уйдёшь после Кубка Дэвиса, Рафа!» — написал Алькарас в своём аккаунте в социальных сетях.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).