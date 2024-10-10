38-летний Ришар Гаске завершит карьеру на домашнем «Ролан Гаррос» — 2025

38-летний французский теннисист Ришар Гаске завершит карьеру на домашнем «Ролан Гаррос» в мае 2025 года после 22-летней карьеры.

«Я думаю, что сейчас лучшее время, чтобы сделать это. Это лучший турнир для такого события. Нам, французам, повезло, что мы можем разделить такие важные моменты в родных местах. Финал карьеры — это всегда сложно. Мне часто говорили великие игроки из прошлого, что его нелегко объявить, а потом и пережить. Никогда не знаешь, когда, как, где… В любом случае, кажется, у меня всё идёт своим чередом», — приводит слова Гаске L'Equipe.

Ранее о скором завершении карьеры объявил 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.