«Спасибо за всё!» Хачанов опубликовал эмоциональный пост в честь Надаля

Серебряный призёр Олимпиады-2020 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов посредством эмоционального поста в социальных сетях отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Один из лучших бойцов и соперников, которые были в нашем виде спорта. Всегда восхищался твоим мужеством, боевым духом, ты никогда не сдавался, всегда проявлял уважение к сопернику и свою любовь в игре! Спасибо за всё, что ты сделал! Тебя будет не хватать! Это конец эпохи… (эмодзи «сломанное сердце» и «слёзы»). Снимаю шляпу перед Рафой!» — написал Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Кроме того, Хачанов опубликовал своё детское фото, на котором, очевидно, он копировал стиль Надаля на корте.