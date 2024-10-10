Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Спасибо за всё!» Хачанов опубликовал эмоциональный пост в честь Надаля

«Спасибо за всё!» Хачанов опубликовал эмоциональный пост в честь Надаля
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов посредством эмоционального поста в социальных сетях отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Один из лучших бойцов и соперников, которые были в нашем виде спорта. Всегда восхищался твоим мужеством, боевым духом, ты никогда не сдавался, всегда проявлял уважение к сопернику и свою любовь в игре! Спасибо за всё, что ты сделал! Тебя будет не хватать! Это конец эпохи… (эмодзи «сломанное сердце» и «слёзы»). Снимаю шляпу перед Рафой!» — написал Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Кроме того, Хачанов опубликовал своё детское фото, на котором, очевидно, он копировал стиль Надаля на корте.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Материалы по теме
«Спасибо за то, что вдохновлял всех нас». Эмоциональная реакция на уход Надаля из тенниса
«Спасибо за то, что вдохновлял всех нас». Эмоциональная реакция на уход Надаля из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android