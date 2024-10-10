Арина Соболенко отреагировала на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на решение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Легенда! Спасибо за вдохновение как на корте, так и за его пределами», — написала Соболенко в социальных сетях.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024 (командный турнир). Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). В последний раз бывшая первая ракетка мира выходил на корт в конце июля, на Олимпиаде-2024, где в одиночном разряде проиграл сербу Новаку Джоковичу.