Борис Беккер — Рафаэлю Надалю: ты сделал теннисный мир лучше, спасибо!

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на решение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.

«Большое спасибо, Рафа. Ты сделал мир тенниса лучше.

Что уж говорить о Рафе! Этот человек прошёл полный цикл и выиграл абсолютно всё в теннисе благодаря своему уникальному стилю! Целеустремлённость, решительность и способность всегда быть на один шаг впереди сделали разницу… Мы приветствуем/чествуем человека с Мальорки! Вамос, Рафа!» — написал Беккер в социальных сетях.