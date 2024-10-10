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Борис Беккер — Рафаэлю Надалю: ты сделал теннисный мир лучше, спасибо!

Борис Беккер — Рафаэлю Надалю: ты сделал теннисный мир лучше, спасибо!
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на решение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.

«Большое спасибо, Рафа. Ты сделал мир тенниса лучше.

Что уж говорить о Рафе! Этот человек прошёл полный цикл и выиграл абсолютно всё в теннисе благодаря своему уникальному стилю! Целеустремлённость, решительность и способность всегда быть на один шаг впереди сделали разницу… Мы приветствуем/чествуем человека с Мальорки! Вамос, Рафа!» — написал Беккер в социальных сетях.

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