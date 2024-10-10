Кори Гауфф: Надаль — великий, но одновременно этично относящийся ко всем

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф обратилась к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Ты лучший! Это было невероятно наблюдать, какой ты великий, но одновременно этично относящийся ко всем. Я училась на твоём примере. Желаю тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни», — написала Кори Гауфф в своём аккаунте в социальных сетях.

Рафаэль Надаль — обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Он провёл 209 недель в качестве лидера рейтинга.