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Кори Гауфф: Надаль — великий, но одновременно этично относящийся ко всем

Кори Гауфф: Надаль — великий, но одновременно этично относящийся ко всем
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Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф обратилась к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Ты лучший! Это было невероятно наблюдать, какой ты великий, но одновременно этично относящийся ко всем. Я училась на твоём примере. Желаю тебе всего наилучшего в следующей главе твоей жизни», — написала Кори Гауфф в своём аккаунте в социальных сетях.

Рафаэль Надаль — обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Он провёл 209 недель в качестве лидера рейтинга.

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