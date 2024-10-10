Берреттини одним словом отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру

Финалист Уимблдона-2021 итальянский теннисист Маттео Берреттини отреагировал на решение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.

«ЛЕГЕНДА!» — написал Берреттини в социальных сетях.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Напомним, Рафаэль Надаль — обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Он провёл 209 недель в качестве первой ракетки мира.