Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 10 октября

Сегодня, 10 октября, прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Результаты четвёртого игрового дня (время — мск):