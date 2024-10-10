Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 10 октября
Сегодня, 10 октября, прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Теннис. WTA-1000, Ухань. Результаты четвёртого игрового дня (время — мск):
- Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:3;
- Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:1;
- Хейли Баптист (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 1:6, 1:6;
- Ван Синьюй (Китай) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 7:5;
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лейла Фернандес (Канада) — 5:7, 6:3, 6:0;
- Эрика Андреева (Россия) — Жасмин Паолини (Италия) — 3:6, 2:6;
- Арина Соболенко (Беларусь) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:4, 6:0;
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Магдалена Френх (Польша) — 3:6, 2:6.
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