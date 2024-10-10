Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 10 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 10 октября
Комментарии

Сегодня, 10 октября, прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Результаты четвёртого игрового дня (время — мск):

  • Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:3;
  • Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:1;
  • Хейли Баптист (США) — Екатерина Александрова (Россия) — 1:6, 1:6;
  • Ван Синьюй (Китай) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 7:5;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лейла Фернандес (Канада) — 5:7, 6:3, 6:0;
  • Эрика Андреева (Россия) — Жасмин Паолини (Италия) — 3:6, 2:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:4, 6:0;
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Магдалена Френх (Польша) — 3:6, 2:6.
Сетка турнира в Ухане
Таблица турнира в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android