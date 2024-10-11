Гауфф — третья после Возняцки и Андрееску по победам на хардовых «тысячниках» до 21 года
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в 2024-м году одержала 17 побед на харде на турнирах категории WTA-1000 за год в возрасте до 21 года. По этому показателю она уступает только бывшей первой ракетке мира, победительнице турнира «Большого шлема» датчанке Каролине Возняцки (25), а также победительнице US Open-2019 канадке Бьянке Андрееску (19).
Ранее Гауфф одержала победу в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:4, 6:1. В следующем круге она встретится с 45-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши.
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 06:10 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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17
Марта Костюк
М. Костюк
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