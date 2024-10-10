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Тренер Медведева — Надалю: спасибо за 2 турнира «Большого шлема», которые забрал у Даниила

Тренер Медведева — Надалю: спасибо за 2 турнира «Большого шлема», которые забрал у Даниила
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Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, неоднозначно отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Рафа, большое-большое спасибо за твою невероятную карьеру. То, как ты боролся во времена невзгод, вдохновило стольких людей!

Кстати, спасибо (эмодзи – «указательный палец» и «неодобрение» (большой палец вниз)) за два турнира «Большого шлема», которые ты забрал у Даниила и его команды!!! (эмодзи — смайл со стиснутыми зубами)», — написал Сервара в социальных сетях.

Сегодня же, 10 октября, Сервара иронично отреагировал на призывы завершить сотрудничество с Медведевым. Предположительно, поэтому Жиль оставил такую приписку к посланию к Надалю.

Медведев действительно дважды встречался с Надалем в финалах мэйджоров. Испанец обыгрывал его на US Open – 2019 и на Australian Open – 2022.

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