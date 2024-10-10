Стало известно, с кем Арина Соболенко сразится за выход в полуфинал турнира в Ухане

Определилась соперница трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в четвертьфинальном раунде турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). За выход в полуфинал Соболенко (1) сразится с 27-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх.

В 1/8 финала соревнований Френх уверенно обыграла 12-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (9). Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Магдалены. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 42 минуты.

Соболенко же ранее одержала волевую победу над 35-й ракеткой мира представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (1:6, 6:4, 6:0).