Стало известно, с кем Арина Соболенко сразится за выход в полуфинал турнира в Ухане
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Определилась соперница трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в четвертьфинальном раунде турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). За выход в полуфинал Соболенко (1) сразится с 27-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх.
В 1/8 финала соревнований Френх уверенно обыграла 12-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (9). Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Магдалены. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 42 минуты.
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
12
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
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27
Магдалена Френх
М. Френх
Соболенко же ранее одержала волевую победу над 35-й ракеткой мира представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (1:6, 6:4, 6:0).
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 14:10 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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35
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Комментарии
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