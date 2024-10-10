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Стало известно, с кем Арина Соболенко сразится за выход в полуфинал турнира в Ухане

Стало известно, с кем Арина Соболенко сразится за выход в полуфинал турнира в Ухане
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Определилась соперница трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в четвертьфинальном раунде турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). За выход в полуфинал Соболенко (1) сразится с 27-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх.

В 1/8 финала соревнований Френх уверенно обыграла 12-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (9). Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Магдалены. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 42 минуты.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Магдалена Френх
27
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Соболенко же ранее одержала волевую победу над 35-й ракеткой мира представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (1:6, 6:4, 6:0).

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 14:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 0
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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