«Мастерс» в Шанхае: результаты матчей 10 октября

В четверг, 10 октября, прошёл девятый игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. 1/4 финала. Результаты девятого игрового дня (время — мск):

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:1, 6:4;

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томаш Махач (Чехия, 30) — 6:7, 5:7.

Остальные два матча стадии 1/4 финала пройдут в пятницу, 11 октября.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.