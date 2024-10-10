Паолини — вторая после Эррани итальянка, выигравшая больше всего матчей на «тысячниках»
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Шестая ракетка мира Жасмин Паолини стала второй итальянской теннисисткой в истории, которая выиграла большего всего матчей на «тысячниках» за год. Её результат — 14 побед в 2024 году. На данный момент это достижение удалось превзойти только Саре Эррани, которая в 2013 году одержала 19 побед.
Сегодня, 10 октября, шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла россиянку Эрику Андрееву (6:3, 6:2) и вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане.
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
70
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Отметим, что Паолини также стала второй теннисисткой в 2024 году, которая смогла войти в восьмёрку сильнейших более чем на одном турнире на каждом покрытии. Ранее это достижение покорилось казахстанской теннисистке, пятой ракетке мира Елене Рыбакиной.
Комментарии
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