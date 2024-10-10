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Магда Линетт — третья полька после Радваньской и Швёнтек, вышедшая в 1/4 финала WTA-1000

Магда Линетт — третья полька после Радваньской и Швёнтек, вышедшая в 1/4 финала WTA-1000
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45-я ракетка мира Магда Линетт стала третьей польской теннисисткой после экс второй ракетки мира Агнешки Радваньской и нынешнего лидера рейтинга WTA Иги Швёнтек, которая смогла выйти в стадию 1/4 финала турнира категории WTA-1000.

Сегодня, 10 октября, она обыграла 11-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину в четвёртом круге «тысячника» в Ухане (Китай) со счётом 6:2, 6:3.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 06:10 МСК
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В следующем круге польская теннисистка встретится с американкой, четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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