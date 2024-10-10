Магда Линетт — третья полька после Радваньской и Швёнтек, вышедшая в 1/4 финала WTA-1000
Поделиться
45-я ракетка мира Магда Линетт стала третьей польской теннисисткой после экс второй ракетки мира Агнешки Радваньской и нынешнего лидера рейтинга WTA Иги Швёнтек, которая смогла выйти в стадию 1/4 финала турнира категории WTA-1000.
Сегодня, 10 октября, она обыграла 11-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину в четвёртом круге «тысячника» в Ухане (Китай) со счётом 6:2, 6:3.
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 06:10 МСК
45
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
В следующем круге польская теннисистка встретится с американкой, четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф.
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
- 10 октября 2024
-
20:47
-
20:37
-
20:35
-
20:24
-
20:11
-
19:56
-
19:41
-
19:32
-
19:24
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:17
-
18:11
-
17:57
-
17:50
-
17:44
-
17:36
-
17:31
-
17:19
-
17:04
-
16:38
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:53
-
15:35
-
15:32
-
15:30