Магда Линетт — третья полька после Радваньской и Швёнтек, вышедшая в 1/4 финала WTA-1000

45-я ракетка мира Магда Линетт стала третьей польской теннисисткой после экс второй ракетки мира Агнешки Радваньской и нынешнего лидера рейтинга WTA Иги Швёнтек, которая смогла выйти в стадию 1/4 финала турнира категории WTA-1000.

Сегодня, 10 октября, она обыграла 11-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину в четвёртом круге «тысячника» в Ухане (Китай) со счётом 6:2, 6:3.

В следующем круге польская теннисистка встретится с американкой, четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.