Томаш Махач высказался о будущей встрече с Синнером в 1/2 «тысячника» в Шанхае

33-я ракетка мира Томаш Махач из Чехии высказался о будущей встрече с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае.

-Ты победил Джоковича в Женеве, Алькараса — в Шанхае. Дальше — Синнер. Ты сыграешь с ним следующим. ЧТо же произойдёт в этом матче?

— Я сам не знаю, но с нетерпением жду этого. Мне, конечно, уже просто нравится быть в полуфинале и играть против лучших игроков мира, — сказал чешский теннисист после матча.

Напомним, в матче 1/4 финала Махач сенсационно обыграл второй номер мирового рейтинга испанского теннисиста Карлоса Алькараса со счётом (7:6 (7:5), 7:5).