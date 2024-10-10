Триумфы на грунте, ритуалы, слёзы счастья и теннис под водой. Яркие фото карьеры Надаля

10 октября титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении своей профессиональной карьеры в 38 лет. Последний турнир, на котором выступит легенда мирового тенниса — финальная часть Кубка Дэвиса.

«Я здесь, чтобы сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные несколько лет, особенно последние два. Не думаю, что мне удавалось играть без ограничений. Это решение, безусловно, трудное, оно заняло у меня много времени.

Но в этой жизни всё имеет начало и конец, и думаю, что сейчас самое время завершить свою карьеру, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить», — сказал Надаль в социальных сетях.

Главные кадры яркой карьеры Надаля — в фотоподборке «Чемпионата».

Напомним, финальный раунд Кубка Дэвиса — 2024 пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).