Арина Соболенко продлила серию побед на турнире в Ухане до 14 матчей

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продлила свою серию побед на престижном турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) до 14 матчей. Арина не потерпела ни одного поражения в карьере на данных соревнованиях.

14-я подряд победа Соболенко в Ухане пришлась на матч с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Арина (1) выиграла поединок со счётом 1:6, 6:4, 6:0.

Выдающаяся серия Соболенко в Ухане началась в 2018 году. Тогда она завоевала титул. В 2019-м Арине удалось его защитить. После 2019-го турнир не проводился.

15-ю победу подряд в Ухане Соболенко попробует одержать в матче с 27-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх.