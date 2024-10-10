Арина Соболенко продлила серию побед на турнире в Ухане до 14 матчей
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продлила свою серию побед на престижном турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) до 14 матчей. Арина не потерпела ни одного поражения в карьере на данных соревнованиях.
14-я подряд победа Соболенко в Ухане пришлась на матч с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Арина (1) выиграла поединок со счётом 1:6, 6:4, 6:0.
Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 09:00 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
27
Магдалена Френх
М. Френх
Выдающаяся серия Соболенко в Ухане началась в 2018 году. Тогда она завоевала титул. В 2019-м Арине удалось его защитить. После 2019-го турнир не проводился.
15-ю победу подряд в Ухане Соболенко попробует одержать в матче с 27-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2024
-
19:24
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:17
-
18:11
-
17:57
-
17:50
-
17:44
-
17:36
-
17:31
-
17:19
-
17:04
-
16:38
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:53
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:25
-
15:10
-
15:03
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:33