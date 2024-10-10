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Арина Соболенко продлила серию побед на турнире в Ухане до 14 матчей

Арина Соболенко продлила серию побед на турнире в Ухане до 14 матчей
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продлила свою серию побед на престижном турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) до 14 матчей. Арина не потерпела ни одного поражения в карьере на данных соревнованиях.

14-я подряд победа Соболенко в Ухане пришлась на матч с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Арина (1) выиграла поединок со счётом 1:6, 6:4, 6:0.

Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 09:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
27
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Выдающаяся серия Соболенко в Ухане началась в 2018 году. Тогда она завоевала титул. В 2019-м Арине удалось его защитить. После 2019-го турнир не проводился.

15-ю победу подряд в Ухане Соболенко попробует одержать в матче с 27-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх.

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