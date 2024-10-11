Жоау Соуза — Рафаэлю Надалю: скольким тебе пришлось пожертвовать ради тенниса

Бывший португальский теннисист Жоау Соуза обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Я буду скучать. Нет никого больше тебя в нашем виде спорта. Тебе удалось обозначить собой целую теннисную эру. Я очень горд, что имел удовольствие быть частью той эпохи, в которой ты творил, и называть тебя своим другом и примером.

Помимо всех рекордов, которые ты достиг, никто не знал, скольким тебя пришлось пожертвовать ради этой борьбы, ради тенниса. Что принять, с чем смириться. Спасибо за все моменты, которые ты подарил нам. Спасибо, что стал примером не только на корте, но и за его пределами. Теннис будет скучать по тебе, но и всегда помнить», — написал Соуза на личной странице в социальных сетях.