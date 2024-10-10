Арина Соболенко призналась, что «со слезами на глазах» смотрела прощальное видео Надаля

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие эмоции испытала при просмотре видео 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля о завершении карьеры.

«Я посмотрела видео перед матчем. Оно очень эмоциональное. Я не плакала, но смотрела со слезами на глазах.

Он добился невероятных результатов в нашем виде спорта. Рафа вдохновляет всех нас, следующее поколение, нынешних игроков. Он – легенда. Он сказал, что у всего есть начало и конец. Однажды мы все к этому придём. Я очень рада, что он столько достиг. Он трудяга.

Он точно очень любит этот спорт. Это круто. Да, он меня вдохновлял. Он невероятный человек, и я желаю ему всего наилучшего на новом этапе жизни», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024 (командный турнир). Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).