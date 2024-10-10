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Арина Соболенко призналась, что «со слезами на глазах» смотрела прощальное видео Надаля

Арина Соболенко призналась, что «со слезами на глазах» смотрела прощальное видео Надаля
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие эмоции испытала при просмотре видео 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля о завершении карьеры.

«Я посмотрела видео перед матчем. Оно очень эмоциональное. Я не плакала, но смотрела со слезами на глазах.

Он добился невероятных результатов в нашем виде спорта. Рафа вдохновляет всех нас, следующее поколение, нынешних игроков. Он – легенда. Он сказал, что у всего есть начало и конец. Однажды мы все к этому придём. Я очень рада, что он столько достиг. Он трудяга.

Он точно очень любит этот спорт. Это круто. Да, он меня вдохновлял. Он невероятный человек, и я желаю ему всего наилучшего на новом этапе жизни», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024 (командный турнир). Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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