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В последнем одиночном матче на грунте Рафаэль Надаль сыграл против Новака Джоковича

В последнем одиночном матче на грунте Рафаэль Надаль сыграл против Новака Джоковича
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Последний одиночный матч на грунтовом покрытии экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл против одного из главных соперников по ходу карьеры сербского теннисиста Новака Джоковича. Это случилось на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда, во втором круге соревнований, Джокович победил со счётом 6:1, 6:4.

Отметим, что именно на корте имени Филиппа Шатрье Надаль забрал больше всего наград. В его активе 112 выигранных матчей и 14 титулов на Открытом чемпионате Франции. Однако по итогу Олимпиады именно Джокович выиграл золотую медаль для сборной Сербии.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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