Парный матч с Алькарасом — последний для Надаля на кортах Филиппа Шатрье

Для 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля парный матч за сборную Испании с соотечественником Карлосом Алькарасом на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) стал последним на кортах Филиппа Шатрье. Тогда теннисисты не смогли пробиться в полуфинальный раунд парного разряда, на стадии 1/4 финала соревнований уступив со счётом 2:6, 2:4 дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Именно на корте имени Филиппа Шатрье Надаль забрал больше всего наград. В его активе 14 титулов на Открытом чемпионате Франции.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).