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Парный матч с Алькарасом — последний для Надаля на кортах Филиппа Шатрье

Парный матч с Алькарасом — последний для Надаля на кортах Филиппа Шатрье
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Для 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля парный матч за сборную Испании с соотечественником Карлосом Алькарасом на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) стал последним на кортах Филиппа Шатрье. Тогда теннисисты не смогли пробиться в полуфинальный раунд парного разряда, на стадии 1/4 финала соревнований уступив со счётом 2:6, 2:4 дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек

Именно на корте имени Филиппа Шатрье Надаль забрал больше всего наград. В его активе 14 титулов на Открытом чемпионате Франции.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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