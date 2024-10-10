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Роджер Федерер опубликовал подборку памятных фото с Рафаэлем Надалем

Роджер Федерер опубликовал подборку памятных фото с Рафаэлем Надалем
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях подборку памятных фотографий с 22-кратным чемпионом мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

Сегодня, 10 октября, Надаль объявил, что 2024 год станет последним в его профессиональной карьере. Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

«Рафа, поздравляю с культовой карьерой!» — начал подборку Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

В последний раз Надаль выходил на корт в конце июля, на Олимпиаде-2024, где в одиночном разряде проиграл сербу Новаку Джоковичу.

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