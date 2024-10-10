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Рафаэль Надаль провёл последний матч на уровне ATP в Бостаде против Боржеша

Рафаэль Надаль провёл последний матч на уровне ATP в Бостаде против Боржеша
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл свой последний матч на уровне ATP в финале турнира в Бостаде (Швеция) против португальца Нуну Боржеша. Это случилось в июле 2024 года. Тогда Надаль уступил сопернику в двух сетах со счётом 3:6, 2:6.

Бостад. Финал
21 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Нуну Боржеш
51
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Рафаэль Надаль
261
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Тогда Надаль сыграл в финале на турнире АТР впервые с июня 2022 года. После этого испанец принял участие на Олимпийских играх в Париже (Франция), где в одиночном разряде во втором круге проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в паре вместе с Карлосом Алькарасом уступил в 1/4 финала.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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