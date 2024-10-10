Арина Соболенко — о битве с Путинцевой в Ухане: думаю, мы всё ещё друзья

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над 35-й ракеткой мира представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (1:6, 6:4, 6:0) в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).
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— Мы знаем, что Юлия — ваша подруга. Как вы относитесь к игре против неё на корте?
— Да, она моя подруга. Конечно, это непросто. Тяжело играть. Тем более мы обе очень эмоциональны. Сегодня действительно были и взлёты, и падения по эмоциям у каждой. Но, я думаю, что мы всё ещё друзья, и это хорошо (улыбается).
Но да, я хочу сказать, что очень хорошо разделять теннисную жизнь и жизнь вне корта с моими друзьями. Мы – соперники на корте, мы боремся за победу, мы, возможно, ведём себя не совсем лучшим образом, но мы это понимаем. Но мы не привносим в нашу повседневную жизнь теннис. Это очень важно, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 10 октября 2024
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