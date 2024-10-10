Роджер Федерер проведёт выставочный матч на турнире в Шанхае

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер проведёт выставочный матч на турнире ATP Shanghai 2024 под названием «Roger & Friends Celebrity Doubles». Швейцарец сыграет в паре гонконгским поп-музыкантом Изон Чаном. Противостоять им будут 41-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь и олимпийский чемпион по настольному теннису Фан Чжэндун.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

За свою карьеру Федерер два раза выигрывал титул в Шанхае.