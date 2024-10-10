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Каспер Рууд рассказал, как Рафаэль Надаль влиял на его становление в теннисе

Каспер Рууд рассказал, как Рафаэль Надаль влиял на его становление в теннисе
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд посредством эмоционального поста в социальных сетях отреагировал на решение 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Я до сих пор помню, как наблюдал за тем, как ты выигрывал свой первый титул на «Ролан Гаррос». Мне было 6 лет, и с того момента я сам мечтал стать профессиональным теннисистом. Каждый раз, когда я получал возможность наблюдать за твоей игрой, это побуждало меня становиться лучше, чтобы, возможно, однажды я смог встретиться с тобой (или сыграть с тобой).

Тяжёлая работа принесла свои плоды, как и то, что ты демонстрировал каждый день своей карьеры. Спасибо тебе за то, что вдохновляешь меня и миллионы других детей по всему миру, и за всё, что ты отдал этому виду спорта. Твоё наследие будет продолжать вдохновлять, и я надеюсь, что ты насладишься заслуженным отдыхом и следующей главой в своей жизни», — написал Рууд в социальных сетях.

Рууд дважды в карьере встречался с Надалем на официальном уровне. Оба матча выиграл Рафаэль, причём один из них – финал «Ролан Гаррос» — 2022.

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