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Тим: до сих пор помню, с каким восторгом смотрел матчи Надаля по телевизору в детстве

Тим: до сих пор помню, с каким восторгом смотрел матчи Надаля по телевизору в детстве
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Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на новость о завершении карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Дорогой Рафа, я до сих пор помню, с каким восторгом смотрел твои матчи по телевизору в детстве.

Сложно было представить, что профессионал, которым я тогда восхищался, станет моим соперником на корте! Это большая потеря для теннисного мира. Твой дух соперничества и уникальный стиль всегда будут вдохновлять. Горжусь тем, что разделил с тобой часть пути и был свидетелем твоей страсти к теннису. Желаю всего самого наилучшего в следующей главе твоей жизни!» — написал Тим в социальных сетях.

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