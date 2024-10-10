Легендарный Род Лэйвер высказался о решении Надаля завершить карьеру

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер высказался о решении 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Ещё одна тяжёлая новость. Завершение карьеры неизбежно, но я буду скучать по тому, как этот парень боролся за каждое очко, как никто другой. По-настоящему замечательный человек, с лучшими пожеланиями к Рафаэлю», — написал Лэйвер в социальных сетях.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024 (командный турнир). Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).