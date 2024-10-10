Надежда Петрова: Янник Синнер — неприступная крепость для Дани Медведева в этом сезоне

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова прокомментировала поражение Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) (1:6, 4:6).
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«Синнер — неприступная крепость для Дани Медведева в этом сезоне. Янник заслуженно идёт первым номером. Он сыграл много матчей, в которых одержал большое количество побед, отсюда уверенность. Иной раз было впечатление в первом сете, что Даня играет в реальной скорости, а у Янника как будто всё замедленно: он успевает на все мячи, всё предугадывает и оказывается там, где нужно.
Янник отыграл безупречный первый сет, ведь было минимум ошибок и были отличные удары. Во втором сете Даня начал навязывать вязкий теннис и попытался втянуть Янника в свой стиль игры. Но всё равно Синнер превзошёл Медведева на удержании и переиграл, закрыв матч в двух сетах», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 10 октября 2024
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