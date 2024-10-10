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«Благословенное безумие». Алекс Корретха – о реакции общественности на решение Надаля

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха высказался о реакции теннисной общественности на новость о том, что 2024 год станет последним в карьере 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Никогда ещё уход профессионального спортсмена не оказывал на меня такого сильного эмоционального воздействия. Сегодняшняя новость от Надаля превзошла ВСЁ!

Звонки, сообщения, интервью на радио, телевидении, в газетах, видео в соцсетях – благословенное безумие, которое ещё раз доказывает, что РАФА — УНИКАЛЬНЫЙ!» — написал Корретха в соцсетях.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).