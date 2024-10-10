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Арина Соболенко рассказала о китайском фанате, который болел за неё на русском языке

Арина Соболенко рассказала о китайском фанате, который болел за неё на русском языке
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о поддержке от фанатов, которую получает на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Журналист: после матча я видел, как кто-то болел за вас на русском языке. Вы ответили жестом. Если говорить о поддержке публики, это придаёт вам позитивную энергию?
Соболенко: однозначно мне нравится играть здесь. Мне нравится, как меня здесь поддерживают. Местные так любят теннис. Мне нравится, что мы всегда получаем здесь милые подарки. Такое бывает только в Китае. Это действительно что-то особенное. Вот почему мы все любим играть здесь. Поэтому мы приезжаем сюда, даже с учётом того, что это конец сезона и все устали.
Их поддержка очень много для меня значит. Я очень благодарна за это и за то, что они говорят по-русски, что очень сложно, я уверена. Да, это был классный момент. Мне было приятно это слышать», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал соревнований.

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