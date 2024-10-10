Петрова — о Надале: будет очень трогательно закончить карьеру на Кубке Дэвиса

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова высказалась о решении 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», экс лидера рейтинга ATP испанца Рафаэля Надаля завершить спортивную карьеру после матчей Кубка Дэвиса, которые пройдут в ноябре.

«Все болельщики и любители Рафы понимали, что с такими длительными перерывами в его возрасте тяжело вернуться и показывать высокий уровень. Он пытался это делать. Возможно, запутал себя и болельщиков, что хотел остаться. Было много разных предположений, почему он остаётся. Всё-таки с каждым перерывом ему даётся сложнее возвращать игровую форму. Он понимает, что уступает по скорости игры и перемещения, а также по технике новому поколению, которое возглавляет топ мужской элиты.

Думаю, это обдуманное решение. У него было время, чтобы посоветоваться со своей командой. Будет очень трогательно закончить свою карьеру на Кубке Дэвиса с поддержкой своей команды. Там будут лучшие, поэтому за Кубком Дэвиса будут следить все. Конечно, очень жалко, но всему наступает свой конец. У Надаля замечательная школа. Может, сам будет растить новых чемпионов», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.