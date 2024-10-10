Синнер: моё поколение не может сравнивать себя с Федерером, Надалем и Джоковичем

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянец Янник Синнер ответил, как на него и на новое поколение в целом влияют рекорды, которые установила «Большая тройка» (Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль).

«Они добились поразительных результатов. Давление, так или иначе, будет всегда. Я привык думать о себе: что нужно делать на корте, в чём прибавлять, и надеюсь, что за счёт этого становлюсь более качественным и стабильным теннисистом. Они («Большая тройка») стабильно играли многие годы: не просто один или два сезона, а 15 лет. Поразительно, чего они добились. Мы можем многое у них перенять. Мы не можем сравнивать себя с ними, это нереально, тем более в данный момент. Нам всем очень повезло увидеть, как играет «Большая тройка». И мне очень повезло узнать их лично и чему-то у них научиться», — сказал Синнер на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай).