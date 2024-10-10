Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко сместила Игу Швёнтек с первой строчки Чемпионской гонки WTA

Арина Соболенко сместила Игу Швёнтек с первой строчки Чемпионской гонки WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опередила пятикратную победительницу мэйджоров польку Игу Швёнтек в лайв-рейтинге Чемпионской гонки WTA за несколько недель до завершения сезона.

Ранее Соболенко со счётом 1:6, 6:4, 6:0 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), за что получила 215 рейтинговых баллов.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 14:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 0
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

За счёт этого у Соболенко стало 8306 очков в Чемпионской гонке WTA, у ранее возглавлявшей рейтинг Швёнтек – 8285. Отметим, что у занимающей третью строчку в данном рейтинге американки Кори Гауфф 5183 очков, она не имеет шансов на борьбу с Соболенко за лидерство.

Швёнтек не принимает участия в турнире в Ухане. В последний раз лидер мирового рейтинга Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле. После этого Ига решила полностью пропустить азиатскую серию турниров на харде.

Материалы по теме
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android