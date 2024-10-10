Арина Соболенко сместила Игу Швёнтек с первой строчки Чемпионской гонки WTA

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опередила пятикратную победительницу мэйджоров польку Игу Швёнтек в лайв-рейтинге Чемпионской гонки WTA за несколько недель до завершения сезона.
Ранее Соболенко со счётом 1:6, 6:4, 6:0 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), за что получила 215 рейтинговых баллов.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|0
За счёт этого у Соболенко стало 8306 очков в Чемпионской гонке WTA, у ранее возглавлявшей рейтинг Швёнтек – 8285. Отметим, что у занимающей третью строчку в данном рейтинге американки Кори Гауфф 5183 очков, она не имеет шансов на борьбу с Соболенко за лидерство.
Швёнтек не принимает участия в турнире в Ухане. В последний раз лидер мирового рейтинга Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле. После этого Ига решила полностью пропустить азиатскую серию турниров на харде.
- 10 октября 2024
-
23:20
-
23:16
-
22:53
-
22:50
-
22:32
-
22:29
-
22:23
-
22:03
-
21:51
-
21:47
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
21:15
-
20:47
-
20:37
-
20:35
-
20:24
-
20:11
-
19:56
-
19:41
-
19:32
-
19:24
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:17
-
18:11
-
17:57
-
17:50