Иван Гахов: возможно, Рублёв не был бы в топе, если бы не его требовательность к себе

313-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов высказался о словах соотечественника Андрея Рублёва, который заявлял, что, будучи 400-й ракеткой мира, чувствовал себя счастливее, нежели пребывая в топ-10 мирового рейтинга.

«Я очень хорошо лажу с Андреем, знаю его много лет, но это правда – он живёт под давлением. С другой стороны, возможно, он не был бы там, где он есть, если бы не его требовательность к себе, хоть порой она и мешает ему лучше ценить жизнь и результаты. Он так быстро прошёл путь от 400-й ракетки мира до топ-50, что уже не помнит, как достигал этого уровня (смеётся). Он был слишком хорош, он не провёл здесь столько времени, сколько мы. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он исключительный парень», — приводит слова Гахова Punto de Break.