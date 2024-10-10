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Теннис, «Мастерс» в Шанхае: расписание матчей десятого игрового дня 11 октября

«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 11 октября
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11 октября состоится десятый игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). По его итогам определится вторая полуфинальная пара соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. 1/4 финала. Расписание восьмого игрового дня (время — мск):

  • 10:00. Тейлор Фриц (США,7) – Давид Гоффен (Бельгия);
  • 13:30. Якуб Меншик (Чехия) – Новак Джокович (Сербия, 4).

Турнир в Шанхае продлится до 13 октября. Его призовой фонд составляет $ 8 995 555. Россиян в текущем розыгрыше не осталось.

Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

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