Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 11 октября

11 октября состоится пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Четвертьфиналы. Расписание пятого игрового дня (время – мск):

06:00. Кори Гауфф (США, 4) – Магда Линетт (Польша);

07:30. Екатерина Александрова (Россия) – Ван Синьюй (Китай);

10:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Магдалена Френх (Польша);

14:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Жасмин Паолини (Италия, 3).

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша.