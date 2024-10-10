Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 11 октября
11 октября состоится пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.
Теннис. WTA-1000, Ухань. Четвертьфиналы. Расписание пятого игрового дня (время – мск):
- 06:00. Кори Гауфф (США, 4) – Магда Линетт (Польша);
- 07:30. Екатерина Александрова (Россия) – Ван Синьюй (Китай);
- 10:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Магдалена Френх (Польша);
- 14:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Жасмин Паолини (Италия, 3).
Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша.
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