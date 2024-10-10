Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннис, турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 11 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 11 октября
Комментарии

11 октября состоится пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Четвертьфиналы. Расписание пятого игрового дня (время – мск):

  • 06:00. Кори Гауфф (США, 4) – Магда Линетт (Польша);
  • 07:30. Екатерина Александрова (Россия) – Ван Синьюй (Китай);
  • 10:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Магдалена Френх (Польша);
  • 14:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Жасмин Паолини (Италия, 3).

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша.

Материалы по теме
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android