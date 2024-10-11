Александр Зверев высказался о решении Рафаэля Надаля завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост, отреагировав на решение 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Мы любим тебя, Рафа!

Фото: из личного архива Александра Зверева

От наблюдения за твоими самыми яркими матчами до возможности разделить с тобой корт. Твоя карьера может подойти к концу, но твоё имя и наследие навсегда останутся в книгах рекордов. Спасибо за всё, что ты сделал на корте и за его пределами, Рафа!» — написал Зверев в социальных сетях.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).