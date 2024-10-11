Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень устал». Иван Гахов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в 2024 году

«Очень устал». Иван Гахов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

313-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в 2024 году.

«В этом году у меня были большие проблемы с поиском базы для тренировок, так как я завершил пребывание в Барселоне в апреле. С тех пор я ищу новые места, но с моим рейтингом это нелегко: от 250-й до 400-й строчки – худший рейтинг для поиска тренировочной базы, потому что вы пока не зарабатываете достаточно денег, вы не можете позволить себе личного тренера или тренера по физподготовке. У вас нет таких денег, но вам нужно достойное качество тренировок, если вы хотите соревноваться, чтобы попасть в топ-100.

Эта проблема привела к тому, что я принимал неверные решения, например, ездил играть турниры, на которые не должен был, потому что мне негде было тренироваться. Понятно, что я очень устал … (к концу сезона)», — приводит слова Гахова Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android