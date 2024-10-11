«Очень устал». Иван Гахов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в 2024 году

313-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в 2024 году.

«В этом году у меня были большие проблемы с поиском базы для тренировок, так как я завершил пребывание в Барселоне в апреле. С тех пор я ищу новые места, но с моим рейтингом это нелегко: от 250-й до 400-й строчки – худший рейтинг для поиска тренировочной базы, потому что вы пока не зарабатываете достаточно денег, вы не можете позволить себе личного тренера или тренера по физподготовке. У вас нет таких денег, но вам нужно достойное качество тренировок, если вы хотите соревноваться, чтобы попасть в топ-100.

Эта проблема привела к тому, что я принимал неверные решения, например, ездил играть турниры, на которые не должен был, потому что мне негде было тренироваться. Понятно, что я очень устал … (к концу сезона)», — приводит слова Гахова Punto de Break.