Иван Гахов указал на привилегированность игроков топ-10 мирового рейтинга

313-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов высказался о проблеме напряжённого графика в мировом теннисе.

«Видел много комментариев на эту тему в соцсетях от людей, которые говорят нам: «Никто не заставляет вас играть». Да, но нелегко принять решение не играть на турнире, зная, что там будут другие теннисисты. В других видах спорта, таких как футбол или Формула-1, всегда есть перерыв в какой-то части сезона, теннису нужно взять это на заметку.

Я не знаю, например, выделить три недели летом, где не будет турниров серии «челленджер» или ATP. У игроков топ-10 есть привилегия – они могут остановиться на месяц, если захотят, но остальным нужно продолжать зарабатывать очки и деньги.

В какой момент сезона можно сделать перерыв? Конечно, в этом и заключается проблема. Между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном вы не можете остановиться, потому что они идут почти друг за другом. После Уимблдона, через полтора месяца начинается US Open, и там тоже нельзя останавливаться. Я не знаю, куда его поставить, но это единственное решение, которое я вижу», — приводит слова Гахова Punto de Break.