Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иван Гахов указал на привилегированность игроков топ-10 мирового рейтинга

Иван Гахов указал на привилегированность игроков топ-10 мирового рейтинга
Аудио-версия:
Комментарии

313-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов высказался о проблеме напряжённого графика в мировом теннисе.

«Видел много комментариев на эту тему в соцсетях от людей, которые говорят нам: «Никто не заставляет вас играть». Да, но нелегко принять решение не играть на турнире, зная, что там будут другие теннисисты. В других видах спорта, таких как футбол или Формула-1, всегда есть перерыв в какой-то части сезона, теннису нужно взять это на заметку.

Я не знаю, например, выделить три недели летом, где не будет турниров серии «челленджер» или ATP. У игроков топ-10 есть привилегия – они могут остановиться на месяц, если захотят, но остальным нужно продолжать зарабатывать очки и деньги.

В какой момент сезона можно сделать перерыв? Конечно, в этом и заключается проблема. Между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном вы не можете остановиться, потому что они идут почти друг за другом. После Уимблдона, через полтора месяца начинается US Open, и там тоже нельзя останавливаться. Я не знаю, куда его поставить, но это единственное решение, которое я вижу», — приводит слова Гахова Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android