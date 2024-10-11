Соболенко – о том, что повесила «баранку» Путинцевой: надеюсь, она не отравит мою еду
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила касательно последствий, которые могут её ожидать из-за того, что она выиграла решающий сет матча с Юлией Путинцевой (Казахстан) в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) со счётом 6:0.
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 14:10 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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35
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
«Наверное, она не позовёт меня на свой потрясающий ужин. Она очень вкусно готовит. Наверное, она больше не будет меня кормить. Или позовёт и отравит мою еду. Посмотрим. Надеюсь, что нет (смеётся).
Есть ли у неё фирменное блюдо? Да, в прошлый раз, она, кажется, делала итальянскую пасту карбонара. Было очень вкусно. Я такая: «Хочу добавки». Было так вкусно», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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