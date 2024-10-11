Даниил Медведев высказался об отсутствии титулов в 2024 году

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что на данный момент не завоевал ни одного трофея в 2024 году.

«Я всегда говорил, что в теннисе титулы — это самое важное, и в то же время я почти уверен, что из 100 лучших игроков найдётся, наверное, около 90 игроков, которым понравился бы мой сезон без титулов, значит, так оно и есть.

Сезон длинный, и вы сами решаете, в каких турнирах хотите участвовать. У нас много обязательных турниров, и в этом году я стараюсь играть не так много, но всё равно сезон длинный, однако мы делаем всё, что в наших силах», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Шанхае Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

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