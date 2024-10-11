Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас высказался о сенсационном поражении от Махача на турнире в Шанхае

Алькарас высказался о сенсационном поражении от Махача на турнире в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал сенсационное поражение от Томаша Махача в четвертьфинале турнира в Шанхае.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 13:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		7
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

«Приехав сюда, я продвинулся дальше, чем в прошлом году, так что это был хороший момент. я немного разочарован сегодняшним проигрышем, или проигрышем, но я действительно хотел пойти дальше, сыграть с Янником в полуфинале, но это теннис, я полагаю, и нам придется просто принять это. В целом, я люблю Китай и горжусь своим выступлением здесь.

Я чувствовал, что играл против игрока из топ-5, даже не из топ-10, нет, топ-5, его уровень, он был настолько хорош. Я думал, что он даст мне возможность, окно, но он этого не сделал. Его уровень был очень высок, скорость мяча была невероятна. Чувствовал себя хорошо на корте, я действительно хорошо чувствовал мяч, хорошо бил, хорошо двигался. Но, честно говоря, в какой-то момент я не знал, что делать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В 1/2 финала соревнований в Шанхае Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Синнер досрочно стал первой ракеткой по итогам сезона. Спасибо чеху, победившему Алькараса
Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае

Самые долгие теннисные матчи

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android