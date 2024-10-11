Алькарас высказался о сенсационном поражении от Махача на турнире в Шанхае

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал сенсационное поражение от Томаша Махача в четвертьфинале турнира в Шанхае.

«Приехав сюда, я продвинулся дальше, чем в прошлом году, так что это был хороший момент. я немного разочарован сегодняшним проигрышем, или проигрышем, но я действительно хотел пойти дальше, сыграть с Янником в полуфинале, но это теннис, я полагаю, и нам придется просто принять это. В целом, я люблю Китай и горжусь своим выступлением здесь.

Я чувствовал, что играл против игрока из топ-5, даже не из топ-10, нет, топ-5, его уровень, он был настолько хорош. Я думал, что он даст мне возможность, окно, но он этого не сделал. Его уровень был очень высок, скорость мяча была невероятна. Чувствовал себя хорошо на корте, я действительно хорошо чувствовал мяч, хорошо бил, хорошо двигался. Но, честно говоря, в какой-то момент я не знал, что делать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В 1/2 финала соревнований в Шанхае Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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