Екатерина Александрова — Ван Синьюй: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Ухане

11 октября состоится четвертьфинальный матч турнира в Ухане, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с представительницей Китая Ван Синьюй.

Официальных трансляций китайского турнира в России не предусмотрено. В прямом эфире матч между Касаткиной и Линетт можно будет увидеть на онлайн-платформе Eurosport Player. Начало матча не раньше 7:30 мск.

На данный момент счёт в личных противостояниях равный – 1:1.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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