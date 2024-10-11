Екатерина Александрова — Ван Синьюй: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Ухане
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11 октября состоится четвертьфинальный матч турнира в Ухане, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с представительницей Китая Ван Синьюй.
Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
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Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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Ван Синьюй
В. Синьюй
Официальных трансляций китайского турнира в России не предусмотрено. В прямом эфире матч между Касаткиной и Линетт можно будет увидеть на онлайн-платформе Eurosport Player. Начало матча не раньше 7:30 мск.
На данный момент счёт в личных противостояниях равный – 1:1.
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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