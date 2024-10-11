Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Ван Синьюй: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Ухане

Екатерина Александрова — Ван Синьюй: где смотреть, во сколько начало матча турнира в Ухане
Комментарии

11 октября состоится четвертьфинальный матч турнира в Ухане, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с представительницей Китая Ван Синьюй.

Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ван Синьюй
51
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Официальных трансляций китайского турнира в России не предусмотрено. В прямом эфире матч между Касаткиной и Линетт можно будет увидеть на онлайн-платформе Eurosport Player. Начало матча не раньше 7:30 мск.

На данный момент счёт в личных противостояниях равный – 1:1.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 11 октября
Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане

Самые долгие теннисные матчи

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android