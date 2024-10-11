Екатерина Александрова — Ван Синьюй: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 7:30
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Сегодня, 11 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и 51-я в мировом рейтинге Ван Синьюй из Китая. Встреча начнётся не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
|1
|2
|3
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51
Ван Синьюй
В. Синьюй
В матче третьего круга «тысячника» в Ухане Александрова не оставила шансов 102-й в рейтинге WTA американке Хейли Баптист — 6:1, 6:1. Ван Синьюй на этой стадии обыграла в двух партиях третью ракетку мира и вторую сеяную на турнире американку Джессику Пегулу — 6:3, 7:5.
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