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Арина Соболенко — Магдалена Френх: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:00

Арина Соболенко — Магдалена Френх: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:00
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Сегодня, 11 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 57-я в мировом рейтинге Магдалена Френх из Польши. Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ухань. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 10:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Магдалена Френх
27
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

В матче третьего круга «тысячника» в Ухане Соболенко победила в трёх сетах 35-ю в рейтинге WTA представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 1:6, 6:4, 6:0. Френх на этой стадии обыграла в двух партиях 12-ю ракетку мира и девятую сеяную на турнире Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии — 6:3, 6:2.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
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