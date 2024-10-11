Арина Соболенко — Магдалена Френх: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:00

Сегодня, 11 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира и первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 57-я в мировом рейтинге Магдалена Френх из Польши. Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче третьего круга «тысячника» в Ухане Соболенко победила в трёх сетах 35-ю в рейтинге WTA представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 1:6, 6:4, 6:0. Френх на этой стадии обыграла в двух партиях 12-ю ракетку мира и девятую сеяную на турнире Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии — 6:3, 6:2.