Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев назвал двух лучших теннисистов на данный момент

Даниил Медведев назвал двух лучших теннисистов на данный момент
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев назвал двух лучших теннисистов на данный момент.

«Синнер играет хорошо, и я думаю, что на данный момент он и Карлос Алькарас, наверное, лучшие в мире. Но, как я уже сказал, все мы знаем, на что способен Новак Джокович, и он доказал это на Олимпиаде снова, особенно победив Карлоса в финале.

Синнер хорошо подаёт, он подаёт гораздо лучше, чем раньше. Я думаю, у него какая-то сумасшедшая статистика, он почти никогда не проигрывает до четвертьфинала и т. д., так что, да, он отличный игрок», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае.

Материалы по теме
Медведев в Шанхае в четвёртый раз за год проиграл Синнеру. Даниил дважды вызывал врача
Медведев в Шанхае в четвёртый раз за год проиграл Синнеру. Даниил дважды вызывал врача

Самые долгие теннисные матчи

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android