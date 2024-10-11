Черданцев отреагировал на решение Надаля завершить карьеру

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить карьеру.

«Сегодня, когда великий спортсмен Надаль завершил карьеру, можно еще раз посмотреть один из последних геймов с его участием. Реакция публики на матч в парном разряде лучше всяких слов говорит о том, каких высот достиг в своей карьере Рафаэль Надаль. Такой восторг болельщиков за деньги не купишь. Это настоящее признание», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, Рафаэль Надаль — обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Он провёл 209 недель в качестве первой ракетки мира.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде: