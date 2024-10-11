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Черданцев отреагировал на решение Надаля завершить карьеру

Черданцев отреагировал на решение Надаля завершить карьеру
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить карьеру.

«Сегодня, когда великий спортсмен Надаль завершил карьеру, можно еще раз посмотреть один из последних геймов с его участием. Реакция публики на матч в парном разряде лучше всяких слов говорит о том, каких высот достиг в своей карьере Рафаэль Надаль. Такой восторг болельщиков за деньги не купишь. Это настоящее признание», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, Рафаэль Надаль — обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Он провёл 209 недель в качестве первой ракетки мира.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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